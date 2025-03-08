Описание

The Edge Of – Definitive Edition рассказывает историю Сэма, который, возвращаясь домой после недельной командировки, сразу ощущает неладное. Его новобрачная жена встречает его несколько иначе, чем ожидалось – что-то в её поведении вызывает у него вопросы. Ситуация обостряется, когда Сэм получает от жены селфи, сделанное во время его отсутствия, на котором она запечатлена в нижнем белье. При ближайшем рассмотрении на фотографии он замечает нечто странное – три кончика пальцев, выглядывающих из-за края кадра, что заставляет его задуматься о том, что произошло за время его отсутствия.





Эта находка становится отправной точкой для глубоких размышлений и сомнений: возможно, за внешней безмятежностью скрываются тайные интриги и непредсказуемые обстоятельства. The Edge Of – Definitive Edition приглашает вас окунуться в атмосферу напряжения, где каждое мелкое наблюдение может кардинально изменить представление о привычном быте и поставить под вопрос истинность отношений.