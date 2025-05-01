Описание

We Are Lost II — это визуальный роман для взрослой аудитории, в котором тебя ждёт запутанная история с элементами триллера, выборов и скрытых мотивов. Всё начинается с того, что главная героиня выигрывает конкурс и получает билеты на элитный курорт. Она приглашает с собой друзей — и кажется, впереди только отдых. Но вскоре становится ясно: за этим щедрым подарком стоит нечто большее.





Вскрываются тайные планы организаторов, неожиданные повороты и моральные дилеммы, которые затрагивают каждого участника истории. Игра предлагает взрослый сюжет, диалоги с выбором, ветвящиеся сцены и атмосферу постоянной тревоги. We Are Lost II подойдёт тем, кто ценит визуальные новеллы с психологической напряжённостью, сюжетной интригой и сильной визуальной подачей.