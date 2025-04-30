What Remains: Migizi (18+) 0.2
Пройди путь искупления в мире, где человечность под угрозой
What Remains: Migizi — это сюжетный визуальный роман в постапокалиптическом сеттинге, где ты играешь за парня с тяжёлым прошлым, пытающегося выжить и измениться. Мир разрушен: повсюду нежить, банды и озлобленные выжившие. Каждые пять минут ты сталкиваешься с моральным выбором, угрозами извне и призраками собственного прошлого, которые не дают покоя.
Игра предлагает глубокую историю, эмоциональные сцены, проработанных персонажей и темы боли, вины и надежды. Без возможности отступить и без шанса всё забыть, тебе предстоит решить — кем ты хочешь стать в мире, где доброта воспринимается как слабость. What Remains: Migizi подойдёт тем, кто ищет сильный сценарий, апокалиптическую атмосферу и тяжёлые, но человечные истории.
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