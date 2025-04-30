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What Remains: Migizi (18+)

What Remains: Migizi (18+) 0.2

Пройди путь искупления в мире, где человечность под угрозой
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 18:30
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 482 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

What Remains: Migizi — это сюжетный визуальный роман в постапокалиптическом сеттинге, где ты играешь за парня с тяжёлым прошлым, пытающегося выжить и измениться. Мир разрушен: повсюду нежить, банды и озлобленные выжившие. Каждые пять минут ты сталкиваешься с моральным выбором, угрозами извне и призраками собственного прошлого, которые не дают покоя.


Игра предлагает глубокую историю, эмоциональные сцены, проработанных персонажей и темы боли, вины и надежды. Без возможности отступить и без шанса всё забыть, тебе предстоит решить — кем ты хочешь стать в мире, где доброта воспринимается как слабость. What Remains: Migizi подойдёт тем, кто ищет сильный сценарий, апокалиптическую атмосферу и тяжёлые, но человечные истории.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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