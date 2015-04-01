Описание

Jessica's Choices: Origins — это интерактивное приключение, в котором игроки снова присоединяются к Джессике, переживающей захватывающие моменты и принимающей важные решения, которые определяют её путь. Переосмысляя события из оригинальной истории, проект добавляет новые переходы между сюжетными эпизодами, создавая целостное и увлекательное повествование. Джессика сталкивается с уникальными персонажами и ситуациями, исследуя мир, где выборы игрока напрямую влияют на её судьбу.





Отличная графика и улучшенная система выбора позволяют глубже погрузиться в путешествие героини. Игроки смогут насладиться разнообразием сюжетных линий и увидеть, как их решения развивают историю, делая Jessica's Choices: Origins идеальным выбором для любителей продуманных интерактивных романов.