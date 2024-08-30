Версия:
0.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 374
Описание
Demon Hunter — это увлекательная игра в виртуальной реальности, где игроки перемещаются между фантастическим миром игры и реальностью. По мере того как вы становитесь сильнее в игровом мире, начинаете замечать загадочные изменения вокруг вас, размывающие границы между двумя реальностями.
Погружайтесь в захватывающий сюжет, где каждый персонаж имеет свою уникальную историю и мотивы, а также сложные испытания, которые нужно преодолеть. Раскройте скрытые тайны, изучайте новые взаимодействия и определите свою судьбу, становясь лучшим Охотником на Демонов.
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