Описание

Demon Hunter — это увлекательная игра в виртуальной реальности, где игроки перемещаются между фантастическим миром игры и реальностью. По мере того как вы становитесь сильнее в игровом мире, начинаете замечать загадочные изменения вокруг вас, размывающие границы между двумя реальностями.





Погружайтесь в захватывающий сюжет, где каждый персонаж имеет свою уникальную историю и мотивы, а также сложные испытания, которые нужно преодолеть. Раскройте скрытые тайны, изучайте новые взаимодействия и определите свою судьбу, становясь лучшим Охотником на Демонов.