Описание

Girls Creation — это увлекательная стратегическая ролевая игра, где девушки обладают силой искусства, создавая мир, полный творчества и воображения. Игра сочетает элементы пошаговой стратегии и симулятора RPG, где каждый персонаж — это уникальный художник с индивидуальной личностью и способностями, основанными на их художественных произведениях.





Вы возьмете на себя роль нового директора Мугенского музея, исторической художественной галереи, разрушенной в Афинах, и ваша цель — восстановить музей с нуля. Создавайте, управляйте и развивайте свою команду талантливых художников, чтобы вернуть былую славу музею и наполнить его удивительными экспонатами. Откройте для себя мир Girls Creation, где искусство оживает, и каждый ваш шаг помогает создать нечто великолепное!