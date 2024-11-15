Girls Creation — это увлекательная стратегическая ролевая игра, где девушки обладают силой искусства, создавая мир, полный творчества и воображения. Игра сочетает элементы пошаговой стратегии и симулятора RPG, где каждый персонаж — это уникальный художник с индивидуальной личностью и способностями, основанными на их художественных произведениях.
Вы возьмете на себя роль нового директора Мугенского музея, исторической художественной галереи, разрушенной в Афинах, и ваша цель — восстановить музей с нуля. Создавайте, управляйте и развивайте свою команду талантливых художников, чтобы вернуть былую славу музею и наполнить его удивительными экспонатами. Откройте для себя мир Girls Creation, где искусство оживает, и каждый ваш шаг помогает создать нечто великолепное!
1. Меню
2. Режим Бога
3. Убийство одним ударом
Активировать перед боем
Скачать Girls Creation (18+) v1.4.2 MOD APK
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