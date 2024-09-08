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Lust Rush (18+)

Lust Rush (18+) 0.6.0

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Версия:
0.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 493 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 811
Скриншоты
Описание

Lust Rush — это напряженная и откровенная игра, где город оказывается на грани разрушения из-за нового наркотика, усиливающего сексуальные желания людей. В центре сюжета — полицейская под прикрытием Сиена, которая пытается внедриться в преступную группировку, стоящую за распространением LUST RUSH. Однако, её раскрывают и заставляют принять этот препарат, что превращает её миссию в опасную игру на выживание.


Обладая специальной подготовкой, Сиена способна временно сопротивляться воздействию наркотика, но долго ли она сможет держать себя в руках? Её единственное оружие против похотливых гангстеров — это FEMTALITY FINISHER, мощный приём, заставляющий врагов кончить и тем самым побеждать их. Завершение каждого боя зависит от уровня вашего комбо: каждые 5 ударов открывают новую сцену с уникальной развязкой. Сможет ли Сиена завершить своё задание и раскрыть тайны преступной сети, прежде чем поддаться воздействию LUST RUSH?


Информация о модах

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Скачать Lust Rush (18+) v0.6.0 MOD APK

Скачать Lust Rush (18+) 493 Мб Ссылка 2 493 Мб
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Старые версии Lust Rush (18+)
Version 0.3.1 Version 0.4.2 Version 0.5.0 Version 0.5.2 Version TG 0.5.2 Version TG 0.5.0 Version TG 0.4.2 Version TG 0.3.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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