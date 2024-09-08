Описание

Lust Rush — это напряженная и откровенная игра, где город оказывается на грани разрушения из-за нового наркотика, усиливающего сексуальные желания людей. В центре сюжета — полицейская под прикрытием Сиена, которая пытается внедриться в преступную группировку, стоящую за распространением LUST RUSH. Однако, её раскрывают и заставляют принять этот препарат, что превращает её миссию в опасную игру на выживание.





Обладая специальной подготовкой, Сиена способна временно сопротивляться воздействию наркотика, но долго ли она сможет держать себя в руках? Её единственное оружие против похотливых гангстеров — это FEMTALITY FINISHER, мощный приём, заставляющий врагов кончить и тем самым побеждать их. Завершение каждого боя зависит от уровня вашего комбо: каждые 5 ударов открывают новую сцену с уникальной развязкой. Сможет ли Сиена завершить своё задание и раскрыть тайны преступной сети, прежде чем поддаться воздействию LUST RUSH?