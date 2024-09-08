Описание

Insect Prison Remake — это обновленная версия классической игры Atella (Mr.183) CardWirth, Mushi no Kangoku. В центре сюжета — Лия, отважная искательница приключений, которой поручено найти пропавшую исследовательскую группу на таинственном острове, недавно открытом для исследований. Однако вскоре становится ясно, что задача не так проста: остров населен гигантскими насекомыми, которые оказывают Лие "радушный" прием, неожиданно меняющий её представления о приключениях.





Игрокам предстоит исследовать опасные и загадочные локации острова, столкнуться с непредсказуемыми существами и попытаться раскрыть тайны исчезнувшей группы. Insect Prison Remake обещает напряженную атмосферу, уникальные враги и сюрпризы на каждом шагу. Готовы ли вы к испытаниям, которые приготовил этот зловещий остров?