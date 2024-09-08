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Insect Prison Remake (18+)

Insect Prison Remake (18+) 1.5

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Версия:
1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 417 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 518
Скриншоты
Описание

Insect Prison Remake — это обновленная версия классической игры Atella (Mr.183) CardWirth, Mushi no Kangoku. В центре сюжета — Лия, отважная искательница приключений, которой поручено найти пропавшую исследовательскую группу на таинственном острове, недавно открытом для исследований. Однако вскоре становится ясно, что задача не так проста: остров населен гигантскими насекомыми, которые оказывают Лие "радушный" прием, неожиданно меняющий её представления о приключениях.


Игрокам предстоит исследовать опасные и загадочные локации острова, столкнуться с непредсказуемыми существами и попытаться раскрыть тайны исчезнувшей группы. Insect Prison Remake обещает напряженную атмосферу, уникальные враги и сюрпризы на каждом шагу. Готовы ли вы к испытаниям, которые приготовил этот зловещий остров?


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Скачать Insect Prison Remake (18+) v1.5 MOD APK

Скачать Insect Prison Remake (18+) 417 Мб Ссылка 2 417 Мб
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Старые версии Insect Prison Remake (18+)
Version 0.76 Version 0.85 Version 0.90 Version TG 0.90 Version TG 0.85 Version TG 0.76


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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