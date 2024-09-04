Описание

Life's Payback (18+) — это визуальный роман для взрослой аудитории, который предлагает уникальный сюжет с элементами интриги и мести. Игра выполнена в рисованной графике с качественной анимацией и наполнена откровенным контентом, что делает её подходящей для совершеннолетних игроков. Главный герой сталкивается с тяжелой реальностью экономического кризиса, который вынуждает его оставить свою беззаботную жизнь и вернуться к родственникам.





Однако, вернувшись, он сталкивается с массой неприятных воспоминаний и старых обид, что провоцирует его на реализацию давнего плана мести. Теперь, следуя строгим правилам, чтобы получать государственные пособия, протагонист решает действовать, используя хитрость и расчет. В Life's Payback вас ждут многочисленные персонажи, вовлеченные в планы героя, и насыщенный сюжет, полный неожиданных поворотов и эмоциональных решений.