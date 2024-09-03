Версия:
Demo v4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 265 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 333
Описание
Lust Legion — это увлекательная визуальная новелла с элементами приключенческого повествования, в которой каждый ваш выбор определяет дальнейшее развитие истории. Великолепные нарисованные вручную персонажи и анимированные сцены создают уникальную атмосферу, делая каждое решение значимым.
Игрокам предстоит выбрать пути для каждого из персонажей, помня о том, что принятые решения необратимы. Lust Legion предлагает насыщенный сюжет и глубокие истории, где каждый выбор влияет на отношения и развитие событий, превращая каждую игру в неповторимое приключение.
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