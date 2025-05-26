Milk University (18+) 0.5
Milk University (18+) — это проект с яркой рисовкой и большим количеством откровенного контента, который приглашает игроков погрузиться в забавный и необычный мир. Главная героиня долгие годы мечтала поступить в престижное образовательное учреждение, и вот её мечта сбылась — она получила извещение о зачислении. Теперь её ждёт масса новых открытий: учёба, знакомство с сокурсницами, строгие преподаватели и, конечно, много захватывающих приключений.
В этом университете никто не скучает, и повседневная жизнь наполнена бесчисленными пикантными происшествиями, которые создают уникальные события. Игрокам предстоит разобраться во всём этом, помочь героине делать правильные выборы и наставлять её на верный путь, чтобы она справлялась с трудностями и наслаждалась своим временем в Milk University.
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Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.