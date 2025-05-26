Описание

Milk University (18+) — это проект с яркой рисовкой и большим количеством откровенного контента, который приглашает игроков погрузиться в забавный и необычный мир. Главная героиня долгие годы мечтала поступить в престижное образовательное учреждение, и вот её мечта сбылась — она получила извещение о зачислении. Теперь её ждёт масса новых открытий: учёба, знакомство с сокурсницами, строгие преподаватели и, конечно, много захватывающих приключений.





В этом университете никто не скучает, и повседневная жизнь наполнена бесчисленными пикантными происшествиями, которые создают уникальные события. Игрокам предстоит разобраться во всём этом, помочь героине делать правильные выборы и наставлять её на верный путь, чтобы она справлялась с трудностями и наслаждалась своим временем в Milk University.