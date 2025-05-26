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Milk University (18+)

Milk University (18+) 0.5

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Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:52
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 564 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 899
Скриншоты
Описание

Milk University (18+) — это проект с яркой рисовкой и большим количеством откровенного контента, который приглашает игроков погрузиться в забавный и необычный мир. Главная героиня долгие годы мечтала поступить в престижное образовательное учреждение, и вот её мечта сбылась — она получила извещение о зачислении. Теперь её ждёт масса новых открытий: учёба, знакомство с сокурсницами, строгие преподаватели и, конечно, много захватывающих приключений.


В этом университете никто не скучает, и повседневная жизнь наполнена бесчисленными пикантными происшествиями, которые создают уникальные события. Игрокам предстоит разобраться во всём этом, помочь героине делать правильные выборы и наставлять её на верный путь, чтобы она справлялась с трудностями и наслаждалась своим временем в Milk University.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Milk University (18+) 564 Мб Ссылка 2 564 Мб
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Старые версии Milk University (18+)
Version TG 0.2

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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