Описание

Redemption — это история о молодом парне, который отправляется на лето к своей тете в небольшой город, надеясь провести время с друзьями и наслаждаться отдыхом. Вскоре после приезда он знакомится с двумя загадочными девушками, чьи судьбы неожиданно переплетаются с его собственной. Однако все его планы рушатся, когда компания решает отправиться за город, в удаленное и мрачное место, где начинают происходить пугающие и необъяснимые события.





Жизнь главного героя переворачивается с ног на голову, когда он оказывается втянутым в череду опасных испытаний и ужасных событий. Чтобы выжить и понять, что происходит вокруг, ему предстоит раскрыть мрачную тайну, скрытую в этом зловещем месте. Его выборы и действия будут определять не только его собственную судьбу, но и судьбу его друзей. Redemption — это история о храбрости, принятии решений и поиске истины в самых темных уголках человеческой души.