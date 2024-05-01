Описание

Uncle Vulvius’ House of Pleasure — это визуальная новелла, разворачивающаяся в фантастическом мире, где игроки берут на себя роль управляющего домом удовольствий. Ваша задача — руководить красивыми секс-рабынями, обучая их искусству удовлетворения мужчин и заработку монет. В игре представлена возможность продвижения по карьерной лестнице, что позволяет обслуживать VIP-клиентов и углубляться в личные истории ваших протеже, покровителей и сотрудников.





Игроки сталкиваются с моральными дилеммами и выбором в отношении того, как обращаться с девушками: быть доброжелательным наставником или жестоким хозяином. Эти решения влияют на развитие сюжета и отношения с персонажами, раскрывая их секреты и продвигая сюжетные линии через выполнение различных квестов.





Uncle Vulvius’ House of Pleasure предлагает глубокий и провокационный сюжет, исследующий сложные темы власти и моральности в уникальном фантастическом контексте. Это создает захватывающий игровой опыт, полный сложных решений и последствий, которые формируют конечный исход приключения.