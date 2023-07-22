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Red Brim (18+)

Red Brim (18+) 0.14 alpha

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Версия:
0.14 alpha
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 4268 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 354

Red Brim (18+) - это качественно выполненная визуальная новелла для совершеннолетней аудитории. Она привлечет всех почитателей приключенческих игр и захватывающих историй.


Главный герой - молодой человек, который страстно увлечен фотографией и обожает гулять по городу в поисках идеального кадра. В один обычный день он случайно замечает женщину в красной широкополой шляпе. Эта таинственная женщина привлекает его внимание, вызывая любопытство и желание узнать больше о ней.


Игроку предстоит путешествовать по городу, следуя за загадочной женщиной и раскрывая тайны ее прошлого. В ходе игры будут открываться различные подробности, истории других персонажей и интересные моменты, которые заставят игрока задуматься над действиями и мотивами главного героя и окружающих его персонажей. Сюжет Red Brim будет постепенно разворачиваться, раскрывая новую информацию и переворачивая события с непредсказуемыми поворотами. Кроме того, игрок сможет влиять на развитие исхода истории своими решениями, что создаст уникальный опыт и возможные различные концовки.


Игра, несомненно, привлечет своей красивой визуальной стилистикой, хорошо проработанным сюжетом и интересными персонажами. Она подарит аудитории возможность окунуться в захватывающий мир тайн и приключений, принимая активное участие в развитии истории и взаимодействуя с персонажами на своем пути.


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Информация о модах

Полная версия

Скачать Red Brim (18+) 0.14 alpha взлом

Скачать Red Brim (18+) 4268 Мб Ссылка 2 4268 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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