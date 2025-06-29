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My Oblivious MILF (18+)

My Oblivious MILF (18+) v0.156.0

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Версия:
0.156.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 00:33
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 759
Описание

Вступите в захватывающее приключение "My Oblivious MILF"! В этой уникальной интерактивной игре вы окунетесь в мир молодого человека, стремящегося стать собственной хозяйкой. Вас ожидает ежедневный цикл, где каждое ваше действие имеет значение, а сюжет развивается в зависимости от ваших выборов.


Ваш дом станет полем возможностей, где вы свободно перемещаетесь, и каждый день принесет новые испытания и соблазны. Не бойтесь пробовать разные варианты, ведь каждое действие поможет вам прогрессировать и открывать еще более заманчивые возможности.


В "My Oblivious MILF" нет плохих концовок, только счастливые случайности! Вам не придется беспокоиться о неудачах, потому что каждое решение приведет к интересным последствиям. Вы сможете наслаждаться уникальными и волнующими моментами, так как игра открывает разнообразные варианты развития сюжета. Сочетание текстового повествования, эротических элементов и RPG-элементов создает захватывающий мир "My Oblivious MILF". Ваши действия могут иметь мгновенные или отсроченные последствия, а некоторые выборы могут навсегда повлиять на ход событий.


Готовы отправиться в это уникальное путешествие полное сексуальных приключений и фантастики? Вас ждут увлекательные истории и неожиданные повороты сюжета в мире "My Oblivious MILF"!


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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