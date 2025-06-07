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Art Thou a Demon King (18+)

Art Thou a Demon King (18+) 0.2.1

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Версия:
0.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:13
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 205
Скриншоты
Описание

Art Thou a Demon King — это игра, в которой игрок выступает в роли демона-короля, сражающегося с девушками и разрушающего их броню, чтобы достичь своих целей. В этой игре присутствуют различные элементы, которые подчеркивают боевую составляющую и взаимодействие с персонажами.


Вам предстоит исследовать мир, встречать различных персонажей и сражаться с ними в захватывающих схватках. Каждая девушка имеет свои уникальные навыки и броню, которые вам предстоит преодолеть, чтобы добиться победы. В то же время в игре присутствует элемент интриги и приключений, который дополняет общий игровой опыт.


Информация о модах

полная версия

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Старые версии Art Thou a Demon King (18+)
Version 0.4.7.3 Version TG 0.4.7.3

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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