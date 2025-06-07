Art Thou a Demon King (18+) 0.2.1
Art Thou a Demon King — это игра, в которой игрок выступает в роли демона-короля, сражающегося с девушками и разрушающего их броню, чтобы достичь своих целей. В этой игре присутствуют различные элементы, которые подчеркивают боевую составляющую и взаимодействие с персонажами.
Вам предстоит исследовать мир, встречать различных персонажей и сражаться с ними в захватывающих схватках. Каждая девушка имеет свои уникальные навыки и броню, которые вам предстоит преодолеть, чтобы добиться победы. В то же время в игре присутствует элемент интриги и приключений, который дополняет общий игровой опыт.
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Старые версии Art Thou a Demon King (18+)
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.