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The Office Wife Unofficial Ren’Py Redux (18+)

The Office Wife Unofficial Ren’Py Redux (18+) 0.92

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Версия:
0.92
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 043
Скриншоты
Описание

The Office Wife Unofficial Ren’Py Redux - представляет собой ремейк популярной ролевой игры The Office Wife, выполненный с использованием движка Ren'Py, что обеспечивает улучшенное визуальное оформление и пользовательский интерфейс. В этой версии игры сохранён полный оригинальный игровой процесс и контент, позволяя игрокам глубже погрузиться в драматическую историю Стейси Джонс — молодой женщины, которая становится обладательницей таинственного амулета, радикально изменяющего её жизнь.


После того как Стейси получает амулет, она начинает ощущать непреодолимую тягу к экстравагантным и развратным удовольствиям, что начинается с невинного эксгибиционизма и быстро перерастает в более смелые и откровенные действия. Под влиянием амулета, Стейси становится более освобождённой и начинает привлекать внимание не только своего мужа, но и других мужчин в офисе, что ведёт к ряду непредвиденных и интригующих ситуаций. Эта игра исследует темы контроля, желания и личной свободы через призму фантастического сценария.


Ремейк "The Office Wife" в Ren’Py не только улучшает графику и интерфейс, но и делает историю более доступной для широкой аудитории благодаря модификациям, которые были внесены для адаптации содержания к современным стандартам игрового дизайна. Игроки ожидайте увлекательный сюжет, полный неожиданностей и поворотов, который вызовет различные эмоции и подтолкнет к размышлениям о природе человеческих желаний и их последствиях.


Информация о модах

полная версия

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Скачать The Office Wife Unofficial Ren’Py Redux (18+) v0.92 MOD APK

Скачать The Office Wife Unofficial Ren’Py Redux (18+) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб
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Старые версии The Office Wife Unofficial Ren’Py Redux (18+)
Version 0.91


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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