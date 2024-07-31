Ero Dungeons — это ролевая игра, вдохновлённая механиками Darkest Dungeon, но с добавлением элементов для взрослой аудитории. В этом темном и вызывающем мире вам предстоит управлять гильдией женщин-искателей приключений, которые отправляются в заражённые миазмами похоти пустоши на севере. Ваша задача — не просто исследовать опасные земли, но и сохранить умы и души своих подопечных от коррупции, которая пронизывает эти места.





В процессе игры вам нужно будет внимательно выбирать участниц для каждой экспедиции, основываясь на их уникальных способностях и предыдущем опыте, чтобы успешно противостоять вызовам и угрозам, населяющим запретные земли. От боев с порочными существами до решения сложных моральных дилемм — каждое решение будет влиять на состояние и мораль вашей команды. Особенностью игры является динамическая система психологии, где стресс и влечение могут привести к непредвиденным последствиям и изменениям в поведении персонажей.





По мере прогресса в игре, вам предстоит расширять и укреплять свою гильдию. Прокачивайте снаряжение, нанимайте новых героинь и развивайте уникальные навыки, чтобы сражаться с все более могущественными врагами. Однако, главная ваша цель — добраться до самого сердца коррупции: непристойного подземелья, где на вас ждут самые большие испытания и, возможно, самые большие вознаграждения.