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BOOBIES (18+)

BOOBIES (18+) 0.06b

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Версия:
0.06b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:05
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 867 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 538
Скриншоты
Описание

BOOBIES (18+) — это взрослая игра, которая совмещает элементы комиксовых вселенных с эротическим контентом, предназначенная для игроков старше восемнадцати лет. В этой игре вы воплощаете в жизнь роль героя с уникальными способностями, который путешествует по мультивселенной, чтобы спасать красивых девушек из различных уголков космоса, которые оказались в беде.


Игровой процесс включает в себя динамичные приключения через разрушающиеся секторы пространства, где каждая миссия требует не только быстроты и ловкости, но и умения стратегически мыслить для успешного спасения персонажей. Главный герой обладает не только способностью к мгновенным перемещениям через огромные расстояния, но и знает путь в безопасное измерение, куда он может увести спасенных девушек, обходя надвигающийся катаклизм.


Сюжет и визуальное оформление игры "BOOBIES" выдержаны в ярком и стилизованном под комиксы манере, что делает каждый сюжетный поворот еще более заметным и запоминающимся. Игрокам предстоит не просто следить за тем, чтобы план спасения был успешно реализован, но и управлять межличностными отношениями с персонажами, что добавляет глубины взаимодействиям и повышает ставки каждой миссии. Это приключение полно опасностей, интриг и, конечно, эротического контента, что гарантированно доставит массу удовольствия целевой аудитории.


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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