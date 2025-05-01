Описание

The Book of Bondmaids - это захватывающее приключение в мире, где королевство погружено в руины, принцесса пленена в цепях, а герой оказывается между искуплением и проклятием. В центре сюжета находится древняя, потертая и пыльная Книга, которая становится ключом к разгадке множества загадок и тайн этого мира.





После свержения правящей королевской династии Конуссии и восшествия неживого правителя на трон, главный герой, бывший придворный предыдущего режима, оказывается втянутым в игру власти. Частично ответственный за переворот, герой вынужден служить Нежити-личу. Однако по мере раскрытия истории он понимает, что в его задаче заложено гораздо больше, чем просто выполнение приказов.





Герою предстоит выбор: вступить в союз с Нежитью-личом и его соблазнительной правой рукой или присоединиться к Сопротивлению, пытающемуся вернуть прежний порядок в королевстве. Или же он может выбрать путь наемника, идти по опасной тонкой линии и следовать лишь своим собственным убеждениям.