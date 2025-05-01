The Book of Bondmaids (18+) 2.0.0c + DLC
The Book of Bondmaids - это захватывающее приключение в мире, где королевство погружено в руины, принцесса пленена в цепях, а герой оказывается между искуплением и проклятием. В центре сюжета находится древняя, потертая и пыльная Книга, которая становится ключом к разгадке множества загадок и тайн этого мира.
После свержения правящей королевской династии Конуссии и восшествия неживого правителя на трон, главный герой, бывший придворный предыдущего режима, оказывается втянутым в игру власти. Частично ответственный за переворот, герой вынужден служить Нежити-личу. Однако по мере раскрытия истории он понимает, что в его задаче заложено гораздо больше, чем просто выполнение приказов.
Герою предстоит выбор: вступить в союз с Нежитью-личом и его соблазнительной правой рукой или присоединиться к Сопротивлению, пытающемуся вернуть прежний порядок в королевстве. Или же он может выбрать путь наемника, идти по опасной тонкой линии и следовать лишь своим собственным убеждениям.
The Book of Bondmaids [v2.00c + DLCs] [Kamti Games Studios] — Русский перевод:
DLC "Артбук" разработан.
Он включает более 100 скетчей, а также иллюстрации, не использованные в основной игре.
Реорганизация главного меню.
Добавлено новое подменю — Дополнительный контент.
В него входят: Галерея, Промо, Артбук (если приобретён DLC), Истории (если приобретён DLC).
Промо-секция.
Добавлен раздел Промо. В нём вы можете ознакомиться с другими играми студии — оформлен как отдельное место, которое можно посетить по желанию.
Полное открытие галереи.
Если вы завершили игру по всем маршрутам, отправляйтесь к Мисаллине, и она поможет вам открыть все пропущенные изображения в галерее.
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Запомни▶
Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.