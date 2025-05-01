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The Book of Bondmaids (18+)

The Book of Bondmaids (18+) 2.0.0c + DLC

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Версия:
2.0.0c + DLC
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:38
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 453 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 118
Скриншоты
Описание

The Book of Bondmaids - это захватывающее приключение в мире, где королевство погружено в руины, принцесса пленена в цепях, а герой оказывается между искуплением и проклятием. В центре сюжета находится древняя, потертая и пыльная Книга, которая становится ключом к разгадке множества загадок и тайн этого мира.


После свержения правящей королевской династии Конуссии и восшествия неживого правителя на трон, главный герой, бывший придворный предыдущего режима, оказывается втянутым в игру власти. Частично ответственный за переворот, герой вынужден служить Нежити-личу. Однако по мере раскрытия истории он понимает, что в его задаче заложено гораздо больше, чем просто выполнение приказов.


Герою предстоит выбор: вступить в союз с Нежитью-личом и его соблазнительной правой рукой или присоединиться к Сопротивлению, пытающемуся вернуть прежний порядок в королевстве. Или же он может выбрать путь наемника, идти по опасной тонкой линии и следовать лишь своим собственным убеждениям.


Информация о модах

The Book of Bondmaids [v2.00c + DLCs] [Kamti Games Studios] — Русский перевод:

  1. DLC "Артбук" разработан.
    Он включает более 100 скетчей, а также иллюстрации, не использованные в основной игре.

  2. Реорганизация главного меню.
    Добавлено новое подменю — Дополнительный контент.
    В него входят: Галерея, Промо, Артбук (если приобретён DLC), Истории (если приобретён DLC).

  3. Промо-секция.
    Добавлен раздел Промо. В нём вы можете ознакомиться с другими играми студии — оформлен как отдельное место, которое можно посетить по желанию.

  4. Полное открытие галереи.
    Если вы завершили игру по всем маршрутам, отправляйтесь к Мисаллине, и она поможет вам открыть все пропущенные изображения в галерее.

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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