Cheat Or Not представляет игроку сложную моральную дилемму, которая ставит его перед выбором между двумя важными отношениями в его жизни. Игрок имеет девушку, которая, вероятно, важна для него, и матерь, которая выражает свое противодействие принятию серьезных отношений. Этот выбор лежит исключительно на игроке, и его действия определят развитие сюжета.





Если игрок решит остаться верным своей девушке, это может потребовать от него борьбы с матерью и уверенности в своем решении. Возможно, ему придется научиться устанавливать границы с матерью и защищать свои отношения, но в конечном итоге это может укрепить его связь с партнершей и продемонстрировать его преданность.





С другой стороны, если игрок решит поддаться влиянию матери и изменить своей девушке, это может привести к разрыву отношений с партнершей и утрате ее доверия. В таком случае игрок может ощутить внутреннее противоречие между собственными желаниями и ожиданиями матери.