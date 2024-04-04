Описание

Discovering Herself - это история о женщине, которая стремится понять себя и свои истинные чувства, обращаясь за помощью к человеку, который ей близок. В ходе игры игроки окунутся в путешествие самоопределения и внутреннего роста главной героини.





В процессе игры игроки будут исследовать различные аспекты личности главного персонажа и ее отношений с другими персонажами. Они будут принимать решения, которые повлияют на развитие сюжета и характера главной героини, а также помогут ей лучше понять себя и свои чувства.





Взаимодействие с близким человеком станет для главной героини ключом к разгадке ее личности и жизненного пути. В процессе общения, разговоров и совместных действий она будет открывать новые стороны своего характера и осознавать свои истинные чувства.