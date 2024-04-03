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30 Days (18+)

30 Days (18+) 0.3

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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 333 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 581
Скриншоты
Описание

30 Days - звучит как захватывающий сюжет, который обещает увлекательные повороты событий и интригующие моменты. Участие в экстремальном реалити-шоу сразу же создает напряженную атмосферу, и, кажется, что каждый участник сталкивается с риском как для своей жизни, так и для своих сокрытых тайн.


В процессе игры игроки, вероятно, будут вынуждены принимать сложные решения, которые будут иметь серьезные последствия для их выживания и успеха в шоу. Испытания и конкуренция, вероятно, будут непредсказуемыми и заставят игроков бороться за свое место в игре.


Игра может предложить уникальный опыт, вызывающий размышления об этике реалити-шоу, личной силе и стремлении к выживанию в экстремальных условиях. Смогут ли игроки преодолеть все препятствия и дойти до конца, или же они будут побеждены давлением и конкуренцией? Это вызов, который только самые смелые игроки смогут принять.


Информация о модах

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Скачать 30 Days (18+) 333 Мб Ссылка 2 333 Мб 0.3 Rus 333 Мб 0.3 Rus (Ссылка 2) 333 Мб 0.3 Rus [TG] 333 Мб
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Старые версии 30 Days (18+)
Version 0.1


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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