Описание

Pleasure Drive (18+) — это увлекательная смесь RPG и симулятора свиданий с пикантным контентом, созданная в ретро-стиле для совершеннолетней аудитории. Вы берёте на себя роль безработного мужчины, чья жизнь меняется после случайного нажатия на всплывающую рекламу. Ему предлагают стать водителем необычного такси, и с этого момента начинается путь к карьерному росту, новым возможностям и построению клиентской базы.





Игра предлагает массу откровенных сцен, систему выбора с последствиями, а также развитие навыков и открытие новых возможностей. Каждый заказ — это отдельная история, наполненная неожиданностями и соблазнами. Pleasure Drive (18+) сочетает ностальгический визуальный стиль с насыщенным геймплеем, создавая уникальный опыт, который заставит вас вернуться за руль снова и снова.