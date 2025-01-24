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Pleasure Drive (18+)

Pleasure Drive (18+) 0.1.4b

Ретро-стиль, выборы и соблазн: станьте водителем особенного такси
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Версия:
0.1.4b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 724
Скриншоты
Описание

Pleasure Drive (18+) — это увлекательная смесь RPG и симулятора свиданий с пикантным контентом, созданная в ретро-стиле для совершеннолетней аудитории. Вы берёте на себя роль безработного мужчины, чья жизнь меняется после случайного нажатия на всплывающую рекламу. Ему предлагают стать водителем необычного такси, и с этого момента начинается путь к карьерному росту, новым возможностям и построению клиентской базы.


Игра предлагает массу откровенных сцен, систему выбора с последствиями, а также развитие навыков и открытие новых возможностей. Каждый заказ — это отдельная история, наполненная неожиданностями и соблазнами. Pleasure Drive (18+) сочетает ностальгический визуальный стиль с насыщенным геймплеем, создавая уникальный опыт, который заставит вас вернуться за руль снова и снова.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Pleasure Drive (18+) v0.1.4b MOD APK

Скачать Pleasure Drive (18+) 143 Мб Ссылка 2 143 Мб
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Старые версии Pleasure Drive (18+)
Version 0.1.3b Version TG 0.1.3b


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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