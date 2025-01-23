Описание

OurLife приглашает вас пережить тёплую, но эмоционально насыщенную историю зимних каникул, которые могли бы стать идеальными... если бы всё шло по плану. Вы играете роль молодого человека, планировавшего провести незабываемый отдых в горах вместе со своей девушкой и её семьёй. Однако неожиданные обстоятельства вынуждают вас изменить свои планы и присоединиться к ним позже.





По мере развития сюжета ваши решения будут формировать дальнейшие события и взаимоотношения. Преодолейте сложности, наладьте отношения с будущей тёщей, укрепите свою связь с девушкой и раскройте себя в новых обстоятельствах. OurLife — это история о семье, любви, компромиссах и тех мелочах, которые делают нашу жизнь особенной. Готовы ли вы создать своё идеальное зимнее приключение?