Описание

Polys of RiYu — это захватывающий сюжетно-ориентированный визуальный роман для взрослых, где каждая ваша мысль и решение могут изменить не только вашу жизнь, но и судьбу целого мира. После загадочного перемещения через Пространственную Брану вы оказываетесь на окраине неизвестной столицы, не зная языка, культуры и своего предназначения.





В этом новом мире, где мужчины практически исчезли, вы оказываетесь в центре внимания — от местных властей до научных кругов. Постепенно изучая язык, историю и скрытые аспекты общества, вы начинаете понимать, какую роль вам суждено сыграть. В Polys of RiYu вы свободны выбирать: наладить отношения с окружающими, исследовать политические интриги или сосредоточиться на поиске истины своего появления в этом мире. Ваш выбор определит всё.