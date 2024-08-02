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Polys of RiYu (18+)

Polys of RiYu (18+) 0.2

Путешествие в иной мир: решайте судьбу вместе с «Polys of RiYu»
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
706
Скриншоты
Описание

Polys of RiYu — это захватывающий сюжетно-ориентированный визуальный роман для взрослых, где каждая ваша мысль и решение могут изменить не только вашу жизнь, но и судьбу целого мира. После загадочного перемещения через Пространственную Брану вы оказываетесь на окраине неизвестной столицы, не зная языка, культуры и своего предназначения.


В этом новом мире, где мужчины практически исчезли, вы оказываетесь в центре внимания — от местных властей до научных кругов. Постепенно изучая язык, историю и скрытые аспекты общества, вы начинаете понимать, какую роль вам суждено сыграть. В Polys of RiYu вы свободны выбирать: наладить отношения с окружающими, исследовать политические интриги или сосредоточиться на поиске истины своего появления в этом мире. Ваш выбор определит всё.


Информация о модах

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Скачать Polys of RiYu (18+) 225 Мб Ссылка 2 225 Мб
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