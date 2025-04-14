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Dreaming of Dana (18+)

Dreaming of Dana (18+) 0.099

Привилегии, похоть и взросление — когда сладкая жизнь даёт по лицу
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Версия:
0.099
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 505 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
148
Скриншоты
Описание

Dreaming of Dana (18+) — это визуальный роман для тех, кто хочет большего, чем просто откровенный контент. Здесь на фоне пикантных сцен разворачивается вполне внятная история о взрослении (пусть и не сразу добровольном). Главный герой — молодой, избалованный парень из обеспеченной семьи, который привык жить в режиме «всё даётся просто так». Работает в семейной компании, но толку от него немного — он больше занят охотой на симпатичных сотрудниц, чем бизнесом.


Однако всё меняется, когда привычная беззаботная жизнь даёт трещину. Dreaming of Dana не торопится: сюжет развивается постепенно, диалоги — с выбором и последствиями, персонажи — с характерами и мотивацией. Герой, изначально пустой и эгоцентричный, оказывается в положении, где приходится выбирать: продолжать играть роль плейбоя или наконец-то стать кем-то большим. Игра держит баланс между откровенностью и смыслом, предлагая взрослый, насыщенный контент, не забывая при этом о драме, самоиронии и честном взгляде на изменения, которые происходят не сразу — но неизбежно.


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Скачать Dreaming of Dana (18+) 505 Мб Ссылка 2 505 Мб
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