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Boundaries of Morality (18+)

Boundaries of Morality (18+) 0.31

Карьера, соблазны и игра без правил — как далеко ты готова зайти ради успеха?
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Версия:
0.31
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 735 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
68
Скриншоты
Описание

Boundaries of Morality (18+) — это визуальный роман для взрослых, в котором успех — это не подарок, а серия компромиссов, сделок и соблазнов. Вы играете за молодую женщину, только что устроившуюся в престижную компанию, где всё кажется блестящим снаружи, но внутри — сеть интриг, скрытых фракций и подковёрных войн. Здесь недостаточно быть красивой или умной — нужно уметь выбирать, кого соблазнить, кому лгать, а с кем — объединиться. Игра не даёт простых решений, лишь подталкивает к вопросу: на что ты готова ради власти?


Сильная визуальная часть — один из главных козырей Boundaries of Morality. Персонажи выглядят живо, сцены — насыщенно, а атмосфера офисного мира с его скрытым напряжением передана с чувством и вниманием к деталям. Благодаря разветвлённой системе выбора, история может пойти разными путями: от честного взлёта до полного погружения в теневые сделки и запретные связи. Где пройдёт ваша личная граница? И захотите ли вы вообще её рисовать? Эта игра — не только про эротизм, но и про власть, психологию и цену, которую приходится платить за влияние.


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Скачать Boundaries of Morality (18+) 735 Мб Ссылка 2 735 Мб
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