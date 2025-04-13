Описание

Boundaries of Morality (18+) — это визуальный роман для взрослых, в котором успех — это не подарок, а серия компромиссов, сделок и соблазнов. Вы играете за молодую женщину, только что устроившуюся в престижную компанию, где всё кажется блестящим снаружи, но внутри — сеть интриг, скрытых фракций и подковёрных войн. Здесь недостаточно быть красивой или умной — нужно уметь выбирать, кого соблазнить, кому лгать, а с кем — объединиться. Игра не даёт простых решений, лишь подталкивает к вопросу: на что ты готова ради власти?





Сильная визуальная часть — один из главных козырей Boundaries of Morality. Персонажи выглядят живо, сцены — насыщенно, а атмосфера офисного мира с его скрытым напряжением передана с чувством и вниманием к деталям. Благодаря разветвлённой системе выбора, история может пойти разными путями: от честного взлёта до полного погружения в теневые сделки и запретные связи. Где пройдёт ваша личная граница? И захотите ли вы вообще её рисовать? Эта игра — не только про эротизм, но и про власть, психологию и цену, которую приходится платить за влияние.