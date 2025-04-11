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Bliss House (18+)

Bliss House (18+) 0.1.2

Дом — это не стены, а те, кто тебя там ждёт… если вообще ещё ждут
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Версия:
0.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 187 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Bliss House (18+) — визуальный роман для взрослой аудитории, в котором главный герой после долгих лет работы, переездов и бесконечной суеты возвращается туда, где всё когда-то началось — в дом, что был ему родным. Это не просто отпуск, а попытка остановиться, выдохнуть и, возможно, понять, кто он теперь и чего хочет на самом деле.


Но дом за это время изменился. Люди, с которыми у него была история, живут своей жизнью, и не всё прошло бесследно. Придётся не просто ностальгировать по былому, а по-настоящему разбираться с прошлыми чувствами, восстанавливать связи и делать выбор: быть частью их жизни снова или уйти окончательно.


Bliss House — это история о возвращении, взрослых эмоциях, личных границах и тех сложных моментах, когда старые чувства накрывают с новой силой. Много вариантов развития, персонажи с характерами и масса ситуаций, где правильного ответа просто нет. Всё, как в жизни — только чуть красивее и с большим намёком на откровенность.


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Скачать Bliss House (18+) 187 Мб Ссылка 2 187 Мб
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