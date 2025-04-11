Описание

Bliss House (18+) — визуальный роман для взрослой аудитории, в котором главный герой после долгих лет работы, переездов и бесконечной суеты возвращается туда, где всё когда-то началось — в дом, что был ему родным. Это не просто отпуск, а попытка остановиться, выдохнуть и, возможно, понять, кто он теперь и чего хочет на самом деле.





Но дом за это время изменился. Люди, с которыми у него была история, живут своей жизнью, и не всё прошло бесследно. Придётся не просто ностальгировать по былому, а по-настоящему разбираться с прошлыми чувствами, восстанавливать связи и делать выбор: быть частью их жизни снова или уйти окончательно.





Bliss House — это история о возвращении, взрослых эмоциях, личных границах и тех сложных моментах, когда старые чувства накрывают с новой силой. Много вариантов развития, персонажи с характерами и масса ситуаций, где правильного ответа просто нет. Всё, как в жизни — только чуть красивее и с большим намёком на откровенность.