Описание

Crossing the Southern Border — это визуальный роман, в котором вы играете за молодого человека, решившего покинуть прошлое и начать всё заново. Пересекая границу между Мексикой и США, он сталкивается с чередой странных, а порой и символичных встреч, каждая из которых проверяет его взгляды, желания и готовность меняться.





Игра поднимает темы поиска себя, принятия, внутренней свободы и личных границ. Выборы, которые делает главный герой, ведут к разным сюжетным линиям, отражающим трансформацию личности. В этом необычном и слегка сатиричном приключении реальность переплетается с фантазией, а границы — и политические, и личные — теряют чёткость.





Crossing the Southern Border — это история не столько о месте, сколько о пути. И только от игрока зависит, кем станет герой к концу этого странного, но важного путешествия.