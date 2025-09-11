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Crossing the Southern Border: Futa Freedom (18+)

Crossing the Southern Border: Futa Freedom (18+) 0.47

Иногда путь через границу — это не просто дорога, а настоящее путешествие к себе
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Версия:
0.47
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 710 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Crossing the Southern Border — это визуальный роман, в котором вы играете за молодого человека, решившего покинуть прошлое и начать всё заново. Пересекая границу между Мексикой и США, он сталкивается с чередой странных, а порой и символичных встреч, каждая из которых проверяет его взгляды, желания и готовность меняться.


Игра поднимает темы поиска себя, принятия, внутренней свободы и личных границ. Выборы, которые делает главный герой, ведут к разным сюжетным линиям, отражающим трансформацию личности. В этом необычном и слегка сатиричном приключении реальность переплетается с фантазией, а границы — и политические, и личные — теряют чёткость.


Crossing the Southern Border — это история не столько о месте, сколько о пути. И только от игрока зависит, кем станет герой к концу этого странного, но важного путешествия.


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Скачать Crossing the Southern Border: Futa Freedom (18+) 710 Мб Ссылка 2 710 Мб
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