Описание

В игре Spicy Work (Elaine's Summon) (18+) вас ждет оригинальное произведение с утончённой стилизацией, созданное специально для взрослой аудитории. История начинается с того, что демонесса по имени Элейн, уставшая от однообразия своего мира, решает внести разнообразие, призывая человека в свою вселенную. Главному герою предстоит не только помочь новой знакомой развеять скуку, но и найти способ вернуться в свое измерение, а также установить особую связь с загадочной и харизматичной Элейн. Каждое принятое решение в этом интригующем повествовании может повлиять на дальнейший ход событий, ведь судьба героя и его отношения с могущественной демонессой находятся на кону. Откройте для себя историю, где тонкий баланс между искушением, дружбой и неизбежными последствиями становится ключом к выживанию в этом необычном мире.