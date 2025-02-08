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Echoes of the Forgotten (18+)

Echoes of the Forgotten (18+) 0.1a

Погрузитесь в загадочный мир уникальных открытий с Echoes of the Forgotten (18+)
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Версия:
0.1a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 779 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

В игре Echoes of the Forgotten (18+) вас ждет интригующий визуальный роман, действие которого разворачивается в мире, где привычное соседствует с необычным. Несмотря на то, что технологии и общественное устройство напоминают наши реалии, здесь царит атмосфера загадочности и странных диковинок, которые заставляют переосмыслить привычное. Чтобы разорвать рутину, главный герой решает принять участие в необычной лотерее – и к своему удивлению выигрывает уникальный приз.


В награду он получает аниматроник – разумное существо, которое мгновенно находит общий язык с его новым хозяином. Вместе они начинают исследовать таинственные корни происхождения этой необычной подруги, постепенно открывая для себя мир, полный секретов и неожиданных открытий. Каждый выбор в этом текстовом романе влияет на развитие сюжета, даря игроку возможность самостоятельно решать, как пойдут дела в этой насыщенной атмосферой истории.


Этот проект станет настоящей находкой для поклонников визуальных романов, ценителей глубоких сюжетов и тех, кто не боится окунуться в мир альтернативной реальности, где границы между обычным и сверхъестественным стираются с каждым принятым решением.


Информация о модах

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Скачать Echoes of the Forgotten (18+) 779 Мб Ссылка 2 779 Мб
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