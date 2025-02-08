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Bodycount (18+)

Bodycount (18+) 0.2

Погрузитесь в мир сложных жизненных выборов и эмоциональной драмы
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
169
Скриншоты
Описание

В игре Bodycount (18+) вас ожидает насыщенный сюжет, полный моральных дилемм, глубоких переживаний и откровенного контента, который оценят любители качественных визуальных эффектов и сильных историй. События разворачиваются вокруг молодой женщины, оказавшейся перед лицом серьезных жизненных трудностей: после утраты родителей ей приходится одной заботиться о пожилой бабушке, в то время как сестра оставила её, не сумев справиться с проблемами.


Это лишь начало её пути, полного трудных решений и неожиданных испытаний, где каждый выбор влияет на дальнейшую судьбу. Пройдите через волну сложных испытаний, преодолевая последствия неопытности в общении с окружающими, и раскройте истинную силу характера в динамичном и захватывающем геймплейе. Эта история для зрелой аудитории обещает подарить глубокие эмоции и незабываемые впечатления от борьбы за свою судьбу в жестоком мире.


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Скачать Bodycount (18+) v0.2 MOD APK

Скачать Bodycount (18+) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб
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