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Strip Battle Action Cards (18+)

Strip Battle Action Cards (18+) 0.20

Азартные карточные сражения: риск, блеф и коллекционирование для взрослых
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Версия:
0.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 236 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
87
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающий мир Strip Battle Action Cards (18+), где азарт карточных игр сочетается с элементами казино и коллекционирования. Здесь каждый ход имеет значение, а получение новых карт и пополнение колоды происходит за счёт побед над симпатичными, но крайне опасными противниками, готовыми рисковать и блефовать для достижения преимущества.


Игра отличается тщательно проработанной системой правил, стильной рисованной графикой и разнообразием персонажей, что делает каждую партию уникальной и динамичной. Постепенное повышение сложности и возможность собирать коллекцию редких карт превращают каждое сражение в настоящий вызов для опытных игроков. Откройте для себя мир, где стратегия, смелость и расчет становятся ключом к победе в азартных карточных битвах для совершеннолетней аудитории.


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Скачать Strip Battle Action Cards (18+) 236 Мб Ссылка 2 236 Мб
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