Описание

The Secret of Mom and Me — это интерактивная визуальная новелла о взрослении, личной борьбе и попытках разобраться в себе. Главный герой — молодой человек, живущий с матерью после непростых семейных обстоятельств. Его внутренний мир наполнен сомнениями, сложными эмоциями и ощущением потерянности. Он знает: чтобы стать взрослым, нужно разобраться в себе и отпустить то, что держит.





Одна случайная ситуация заставляет обоих пересмотреть их отношения, открыть давно затаённые чувства — не обязательно романтические — и задуматься, как найти путь к себе и друг к другу, не разрушив хрупкое доверие. The Secret of Mom and Me — это история о границах, личных кризисах, эмоциональной зрелости и выборе: поддаться слабости или стать сильнее и двигаться дальше.