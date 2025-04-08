Описание

Shinigami Seductions (18+) — визуальный роман в аниме-стиле, вдохновлённый вселенной Bleach, но предлагающий собственный путь и выбор. Ты играешь за новичка, только что оказавшегося в этом опасном и интригующем мире. Перед тобой открыты новые возможности, тайны и, конечно, отношения — с теми, кого фанаты уже знают и любят.





Проект предлагает не просто фан-сервис, а систему выборов, влияющих на развитие сюжета и прокачку способностей героя. Отношения, тренировки, влияние на окружающих — всё это формируется в зависимости от твоих действий. Shinigami Seductions — это игра о власти, желании и поиске своего места в мире, где каждое решение может привести как к славе, так и к падению.