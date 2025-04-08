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Shinigami Seductions (18+)

Shinigami Seductions (18+) 0.1

Новый взгляд на мир духов и соблазнов — ты здесь, чтобы оставить свой след
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Shinigami Seductions (18+) — визуальный роман в аниме-стиле, вдохновлённый вселенной Bleach, но предлагающий собственный путь и выбор. Ты играешь за новичка, только что оказавшегося в этом опасном и интригующем мире. Перед тобой открыты новые возможности, тайны и, конечно, отношения — с теми, кого фанаты уже знают и любят.


Проект предлагает не просто фан-сервис, а систему выборов, влияющих на развитие сюжета и прокачку способностей героя. Отношения, тренировки, влияние на окружающих — всё это формируется в зависимости от твоих действий. Shinigami Seductions — это игра о власти, желании и поиске своего места в мире, где каждое решение может привести как к славе, так и к падению.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Shinigami Seductions (18+) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб
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