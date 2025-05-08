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Fatimas Lust (18+)

Fatimas Lust (18+) 0.10 Ch.2

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Версия:
0.10 Ch.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:06
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 590 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 829
Скриншоты
Описание

Fatima's Lust (18+) — это визуальный роман, который погружает игроков в сложную и напряжённую историю молодой женщины, принадлежащей к строгой религиозной конфессии. Фатима, выданная замуж за незнакомца, быстро осознает, что её жизнь превращается в цепочку серьёзных проблем, от которых она отчаянно хочет избавиться. Эта внутренняя борьба становится катализатором событий, создающих множество сложностей как для самой главной героини, так и для тех, кто её окружает.


Игрокам предстоит разобраться в этих запутанных ситуациях и помочь Фатиме найти выход из жизненных передряг. Принятие решений и понимание тонкостей сюжета будут ключевыми в том, чтобы героиня смогла справиться с вызовами, не потеряв себя. Fatima's Lust обещает захватывающее и эмоционально насыщенное повествование, которое оценят любители сюжетных игр категории "18+". Игроки смогут погрузиться в глубокую историю, полную интриг и моральных дилемм.


Информация о модах

Полная версия

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Старые версии Fatimas Lust (18+)
Version TG 0.6

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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