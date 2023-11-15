Описание

Tales of the Eclipse: Goblin Encounter (18+) - это визуальный роман для взрослой аудитории, который погружает игроков в мир фэнтези, полный приключений и встреч с различными расами. Главный герой игры - наёмник, который не справился со своим последним заданием и теперь вынужден искать убежище, чтобы избежать преследования как со стороны своих целей, так и заказчика, стремящегося сохранить анонимность.





Выбрав для временного укрытия деревню гоблинов, протагонист неожиданно ввязывается в романтические отношения с одной из местных жительниц. Это добавляет в игру элементы романтики и интриги, делая сюжет более захватывающим и непредсказуемым.





Игра сочетает в себе элементы классической ролевой игры с выборами, влияющими на развитие сюжета, и предлагает игрокам уникальные встречи и ситуации в фэнтезийном мире. Основная тематика игры ориентирована на взрослую аудиторию, включая откровенные сцены и темы, что делает её привлекательной для фанатов фэнтезийных романов и приключенческих визуальных новелл.