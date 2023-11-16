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MY CHARA MANSION (18+)

MY CHARA MANSION (18+) 1.2

Интеграция ИИ в создании визуального романа
13
2
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Версия:
1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 199 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 135

MY CHARA MANSION - это игра, где игроки вступают в роль легендарного фотографа, владельца роскошного особняка. В этом особняке они встречаются с персонажами, известными как "Чарас", которые стремятся увеличить число своих подписчиков на платформе OnlyLove. Игроки помогают этим персонажам создавать уникальный и привлекательный контент для их страниц, что требует больше, чем просто обычные фотографии.


В процессе игры игроки исследуют различные аспекты фотографии и контент-создания, помогая Чарас выделиться и привлечь больше подписчиков. Игроки сталкиваются с вызовами и принимают решения о том, как лучше продвигать каждого персонажа, учитывая их уникальные характеристики и предпочтения.


"MY CHARA MANSION" предлагает глубокое погружение в мир социальных медиа и создания контента, давая игрокам возможность использовать свои творческие навыки для помощи персонажам в достижении успеха. Эта игра сочетает в себе элементы стратегии, творчества и управления персонажами, предлагая захватывающий игровой опыт.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать MY CHARA MANSION (18+) 1.2 взлом

Скачать MY CHARA MANSION (18+) 199 Мб Ссылка 2 199 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о MY CHARA MANSION (18+)


Комментарии (3)
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Gng
Gng 26 апреля 2024 07:24
Poco x6 pro не совместимое приложение
0
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Siba
Siba 20 апреля 2024 01:25
Актуальный код - TOAD
+1
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Гость Руслан
Гость Руслан 16 ноября 2023 21:38
Кто-то знает чит код ??? Подскажите
+7
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