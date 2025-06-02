Информация о модах

v0.3.2

Новый контент:

Этот апдейт посвящён Ek, Maleena, Daisy, Moo, Duke (лошадь), Elphaba и Алхимику

– Elphaba / Алхимик – начинается история Elphaba. Скоро через неё откроются новые возможности магии и алхимии.

– Ek – добавлена мини-игра с пинанием бананов. В будущих обновлениях добавятся новые квесты.

– Maleena – завершены 2 из 3 основных событий: подземелье, ночная тренировка и горячий источник.

– Duke (лошадь) – сцены приручения днём и ночью. Включите параметр «Животное» в настройках. Если «Sharing» отключён, ГГ сам превращается в лошадь. Если включён, Duke становится активным.

– Moo – добавлены события привязанности и задание по дойке.

– Daisy – начальная настройка её следующей сюжетной арки. Duke и Moo связаны с её будущими сценами. Мы больше не будем случайно добавлять новых лиц, если это действительно не важно.

Улучшения геймплея:

– Добавлены квестовые линии, основанные на персонажах, чтобы игроки могли естественнее отслеживать прогресс, без излишней зависимости от телефона. Подсказки по квестам теперь озвучиваются голосом ГГ.

– Добавлены новые опции взаимодействия/разговора, чтобы персонажи казались более живыми и отзывчивыми.

– Добавлены стрелки для отображения доступных путей и локаций.

– Теперь можно пропускать утренние события «Пробуждение».

Исправления багов:

– Исправлены случайные зависания/краши (возможно, связанные с высокой частотой обновления, спасибо HangingSack!).

– Телефон теперь правильно переключает день, обновляя будний/выходной.

– Чтобы попасть в дом Кейт, теперь нужно продвинуть сюжет Нины (запланированная блокировка).

– Исправлен баг с изображением: Callum появлялся во время события чистки бассейна.

– После свиданий с Мейбл, Daisy и Anna теперь правильно появляются в сарае (в 17:00).

– Исправлены проблемы с одеждой в бассейне и баг выхода после сцены с Felix — «Плавательный напарник».

– Разговор с Zoe в бассейне больше не активирует «режим Иисуса» (ГГ не ходит по воде).

– Спрайт инструмента для посевов теперь исчезает после использования.

– Исправлен софтлок в событии «Mabel — Засадить (Рождество)», когда нельзя было выйти из школы.

– Исправлен баг с плавками после перехода на ночь во время мини-игры «Тень».