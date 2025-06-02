Daily lives of the Countryside (18+) 0.3.2
Daily Lives of the Countryside - это игра, которая погружает игроков в умиротворяющий и расслабляющий мир сельской жизни. Игроки следуют за главным персонажем, мужчиной, который возвращается в свою родную деревню, чтобы продолжить обучение.
Игра предлагает уникальное сочетание сюжета и игрового процесса, позволяя игрокам исследовать красоту и спокойствие сельской местности. В ходе игры вы сможете взаимодействовать с различными жителями деревни, участвовать в местных мероприятиях и наслаждаться простыми радостями сельской жизни.
"Daily Lives of the Countryside" подходит для тех, кто ищет спокойную и вдумчивую игру, которая предлагает погружение в мир без спешки и стресса. Это опыт, который позволяет игрокам отвлечься от повседневной суеты и окунуться в более медленный и размеренный ритм сельской жизни.
v0.3.2
Новый контент:
Этот апдейт посвящён Ek, Maleena, Daisy, Moo, Duke (лошадь), Elphaba и Алхимику
– Elphaba / Алхимик – начинается история Elphaba. Скоро через неё откроются новые возможности магии и алхимии.
– Ek – добавлена мини-игра с пинанием бананов. В будущих обновлениях добавятся новые квесты.
– Maleena – завершены 2 из 3 основных событий: подземелье, ночная тренировка и горячий источник.
– Duke (лошадь) – сцены приручения днём и ночью. Включите параметр «Животное» в настройках. Если «Sharing» отключён, ГГ сам превращается в лошадь. Если включён, Duke становится активным.
– Moo – добавлены события привязанности и задание по дойке.
– Daisy – начальная настройка её следующей сюжетной арки. Duke и Moo связаны с её будущими сценами. Мы больше не будем случайно добавлять новых лиц, если это действительно не важно.
Улучшения геймплея:
– Добавлены квестовые линии, основанные на персонажах, чтобы игроки могли естественнее отслеживать прогресс, без излишней зависимости от телефона. Подсказки по квестам теперь озвучиваются голосом ГГ.
– Добавлены новые опции взаимодействия/разговора, чтобы персонажи казались более живыми и отзывчивыми.
– Добавлены стрелки для отображения доступных путей и локаций.
– Теперь можно пропускать утренние события «Пробуждение».
Исправления багов:
– Исправлены случайные зависания/краши (возможно, связанные с высокой частотой обновления, спасибо HangingSack!).
– Телефон теперь правильно переключает день, обновляя будний/выходной.
– Чтобы попасть в дом Кейт, теперь нужно продвинуть сюжет Нины (запланированная блокировка).
– Исправлен баг с изображением: Callum появлялся во время события чистки бассейна.
– После свиданий с Мейбл, Daisy и Anna теперь правильно появляются в сарае (в 17:00).
– Исправлены проблемы с одеждой в бассейне и баг выхода после сцены с Felix — «Плавательный напарник».
– Разговор с Zoe в бассейне больше не активирует «режим Иисуса» (ГГ не ходит по воде).
– Спрайт инструмента для посевов теперь исчезает после использования.
– Исправлен софтлок в событии «Mabel — Засадить (Рождество)», когда нельзя было выйти из школы.
– Исправлен баг с плавками после перехода на ночь во время мини-игры «Тень».
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