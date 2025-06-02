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Daily lives of the Countryside (18+)

Daily lives of the Countryside (18+) 0.3.2

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Версия:
0.3.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:15
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 338 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 425
Скриншоты
Описание

Daily Lives of the Countryside - это игра, которая погружает игроков в умиротворяющий и расслабляющий мир сельской жизни. Игроки следуют за главным персонажем, мужчиной, который возвращается в свою родную деревню, чтобы продолжить обучение.


Игра предлагает уникальное сочетание сюжета и игрового процесса, позволяя игрокам исследовать красоту и спокойствие сельской местности. В ходе игры вы сможете взаимодействовать с различными жителями деревни, участвовать в местных мероприятиях и наслаждаться простыми радостями сельской жизни.


"Daily Lives of the Countryside" подходит для тех, кто ищет спокойную и вдумчивую игру, которая предлагает погружение в мир без спешки и стресса. Это опыт, который позволяет игрокам отвлечься от повседневной суеты и окунуться в более медленный и размеренный ритм сельской жизни.


Информация о модах

v0.3.2

Новый контент:
Этот апдейт посвящён Ek, Maleena, Daisy, Moo, Duke (лошадь), Elphaba и Алхимику
Elphaba / Алхимик – начинается история Elphaba. Скоро через неё откроются новые возможности магии и алхимии.
Ek – добавлена мини-игра с пинанием бананов. В будущих обновлениях добавятся новые квесты.
Maleena – завершены 2 из 3 основных событий: подземелье, ночная тренировка и горячий источник.
Duke (лошадь) – сцены приручения днём и ночью. Включите параметр «Животное» в настройках. Если «Sharing» отключён, ГГ сам превращается в лошадь. Если включён, Duke становится активным.
Moo – добавлены события привязанности и задание по дойке.
Daisy – начальная настройка её следующей сюжетной арки. Duke и Moo связаны с её будущими сценами. Мы больше не будем случайно добавлять новых лиц, если это действительно не важно.

Улучшения геймплея:
– Добавлены квестовые линии, основанные на персонажах, чтобы игроки могли естественнее отслеживать прогресс, без излишней зависимости от телефона. Подсказки по квестам теперь озвучиваются голосом ГГ.
– Добавлены новые опции взаимодействия/разговора, чтобы персонажи казались более живыми и отзывчивыми.
– Добавлены стрелки для отображения доступных путей и локаций.
– Теперь можно пропускать утренние события «Пробуждение».

Исправления багов:
– Исправлены случайные зависания/краши (возможно, связанные с высокой частотой обновления, спасибо HangingSack!).
– Телефон теперь правильно переключает день, обновляя будний/выходной.
– Чтобы попасть в дом Кейт, теперь нужно продвинуть сюжет Нины (запланированная блокировка).
– Исправлен баг с изображением: Callum появлялся во время события чистки бассейна.
– После свиданий с Мейбл, Daisy и Anna теперь правильно появляются в сарае (в 17:00).
– Исправлены проблемы с одеждой в бассейне и баг выхода после сцены с Felix — «Плавательный напарник».
– Разговор с Zoe в бассейне больше не активирует «режим Иисуса» (ГГ не ходит по воде).
– Спрайт инструмента для посевов теперь исчезает после использования.
– Исправлен софтлок в событии «Mabel — Засадить (Рождество)», когда нельзя было выйти из школы.
– Исправлен баг с плавками после перехода на ночь во время мини-игры «Тень».

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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