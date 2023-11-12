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Lovely Neighborhood (18+)

Lovely Neighborhood (18+) 0.4

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 371 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 839
Скриншоты
Описание

Lovely Neighborhood — это визуальный роман, в котором игроки управляют молодым парнем по имени Джек, который приезжает на школьные каникулы к своей тете. В этой игре основной упор делается на взаимодействие с различными персонажами и принятие решений, которые влияют на ход сюжета.


Джек, как типичный подросток, полон энтузиазма и желания исследовать мир вокруг себя. В процессе игры он встречает разных людей и строит отношения с ними, каждое из которых может развиваться по-разному в зависимости от выборов игрока.


"Lovely Neighborhood" подчеркивает важность выбора в жизни и показывает, как различные решения могут привести к разным последствиям. Эта игра предлагает игрокам возможность погрузиться в историю и стать частью захватывающего сюжета, где каждое решение считается и влияет на развитие истории.


Информация о модах

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Скачать Lovely Neighborhood (18+) v0.4 MOD APK

Скачать Lovely Neighborhood (18+) 371 Мб Ссылка 2 371 Мб
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Старые версии Lovely Neighborhood (18+)
Version 0.2.6 Version 0.2.8 Version 0.3 Version 0.3.6 Version TG 0.3.6 Version TG 0.3 Version TG 0.2.8


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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