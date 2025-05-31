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My Time with You (18+)

My Time with You (18+) B3 Ch.27

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Версия:
B3 Ch.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:29
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 877 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 403
Скриншоты
Описание

My Time with You - это захватывающий визуальный роман, который погружает игрока в историю о возобновлении детской любви и неожиданном появлении женщины из будущего, утверждающей, что она - ваша жена. Игра предлагает уникальное путешествие, где ваши решения определяют ход сюжета и влияют на будущее главного героя.


Основная история крутится вокруг двух ключевых персонажей: вашей первой любви, которая возвращается в вашу жизнь после многих лет, и таинственной женщины из будущего, которая приходит, чтобы изменить вашу судьбу. Каждое ваше решение в игре будет влиять на развитие отношений с этими персонажами и на исход истории.


По ходу игры вы встретитесь с различными интересными персонажами, каждый из которых вносит свой вклад в развитие сюжета. Игра обещает множество веселых и захватывающих моментов, а также неожиданные повороты, которые заставят вас принимать сложные решения.


Информация о модах

полная версия

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Старые версии My Time with You (18+)
Version TG Book 2 Ch.25

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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