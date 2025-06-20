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Secrets and Promises (18+)

Secrets and Promises (18+) 0.01

Верни обещание павшему другу и найди надежду среди разбитых судеб людей
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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:42
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 259 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
76
Скриншоты
Описание

Secrets and Promises — интерактивная визуальная новелла о солдате, который возвращается с фронта, чтобы исполнить последнюю волю павшего товарища. Он несёт два письма: одно вдове, другое далёкой сестре. Короткий жест сочувствия оборачивается драмой интерактивных выборов: ты бродишь по измученному провинциальному городку, читаешь обгоревшие страницы дневника и решаешь, сколько неприглядной правды сказать, чтобы исцелить чужую душу и не разбить свою.


Героическое вмешательство усложняется: вдову преследуют ростовщики, а ветеран сам тонет в щемящих флэшбэках. Ты распределяешь время между работой, охраной дома и поиском сестры; каждое решение влияет, заживут ли раны или вспыхнет насилие. Система репутации и доверия отслеживает каждое слово: высокий рейтинг открывает новые маршруты, низкий ведёт к предательству или трагедии. В финале именно твои поступки решат, кого спасёт обещание — двоих, всех или никого.


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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