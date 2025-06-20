Описание

Secrets and Promises — интерактивная визуальная новелла о солдате, который возвращается с фронта, чтобы исполнить последнюю волю павшего товарища. Он несёт два письма: одно вдове, другое далёкой сестре. Короткий жест сочувствия оборачивается драмой интерактивных выборов: ты бродишь по измученному провинциальному городку, читаешь обгоревшие страницы дневника и решаешь, сколько неприглядной правды сказать, чтобы исцелить чужую душу и не разбить свою.





Героическое вмешательство усложняется: вдову преследуют ростовщики, а ветеран сам тонет в щемящих флэшбэках. Ты распределяешь время между работой, охраной дома и поиском сестры; каждое решение влияет, заживут ли раны или вспыхнет насилие. Система репутации и доверия отслеживает каждое слово: высокий рейтинг открывает новые маршруты, низкий ведёт к предательству или трагедии. В финале именно твои поступки решат, кого спасёт обещание — двоих, всех или никого.