Secrets and Promises (18+) 0.01
Верни обещание павшему другу и найди надежду среди разбитых судеб людей
Secrets and Promises — интерактивная визуальная новелла о солдате, который возвращается с фронта, чтобы исполнить последнюю волю павшего товарища. Он несёт два письма: одно вдове, другое далёкой сестре. Короткий жест сочувствия оборачивается драмой интерактивных выборов: ты бродишь по измученному провинциальному городку, читаешь обгоревшие страницы дневника и решаешь, сколько неприглядной правды сказать, чтобы исцелить чужую душу и не разбить свою.
Героическое вмешательство усложняется: вдову преследуют ростовщики, а ветеран сам тонет в щемящих флэшбэках. Ты распределяешь время между работой, охраной дома и поиском сестры; каждое решение влияет, заживут ли раны или вспыхнет насилие. Система репутации и доверия отслеживает каждое слово: высокий рейтинг открывает новые маршруты, низкий ведёт к предательству или трагедии. В финале именно твои поступки решат, кого спасёт обещание — двоих, всех или никого.
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