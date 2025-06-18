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One More Chance - First Love (18+)

One More Chance - First Love (18+) 1.0

Вспомни первую любовь — выборы, встречи и моменты, которые остаются навсегда
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:53
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44
Скриншоты
Описание

One More Chance – First Love — визуальный роман для Android, в котором ты проживаешь историю первой любви глазами молодого героя, только начинающего свой путь. Каждые пять минут ты оказываешься в новых диалогах, принимаешь решения, заводишь знакомства и наблюдаешь, как обычные моменты превращаются в значимые воспоминания. Это самостоятельная история, не требующая знакомства с основной игрой, — идеальный старт для новых игроков.


В One More Chance – First Love ты погружаешься в атмосферу юности, лёгкости и открытых эмоций. Нелинейный сюжет позволяет формировать свою линию — от дружбы до романтических связей, от неожиданных встреч до трогательных сцен, которые оставят след в душе. Эмоциональные диалоги, выразительная графика и живая анимация делают каждый выбор важным. Пройди эту историю и вспомни, как всё начиналось.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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