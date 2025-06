Описание

One More Chance – First Love — визуальный роман для Android, в котором ты проживаешь историю первой любви глазами молодого героя, только начинающего свой путь. Каждые пять минут ты оказываешься в новых диалогах, принимаешь решения, заводишь знакомства и наблюдаешь, как обычные моменты превращаются в значимые воспоминания. Это самостоятельная история, не требующая знакомства с основной игрой, — идеальный старт для новых игроков.





В One More Chance – First Love ты погружаешься в атмосферу юности, лёгкости и открытых эмоций. Нелинейный сюжет позволяет формировать свою линию — от дружбы до романтических связей, от неожиданных встреч до трогательных сцен, которые оставят след в душе. Эмоциональные диалоги, выразительная графика и живая анимация делают каждый выбор важным. Пройди эту историю и вспомни, как всё начиналось.