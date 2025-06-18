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Memory of Lust (18+)

Memory of Lust (18+) 0.8

Тайны, выборы и интриги в визуальной новелле с живой анимацией
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Версия:
0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 381 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
74
Скриншоты
Описание

Memory of Lust — визуальный роман с элементами детектива, в котором ты оказываешься в загадочном городе, где каждое лицо скрывает историю, а каждый диалог — новый выбор. Исследуй улочки, заглядывай в тёмные переулки, общайся с жителями и распутывай клубок событий, которые соединяют героев воедино. Здесь тебя ждёт не просто чтение, а интерактивное путешествие, где чувства, тайны и неожиданные повороты — часть твоей судьбы.


В Memory of Lust ты влияешь на ход событий, принимая решения, которые открывают новые сюжетные ветки, романтические линии и неожиданные развязки. Живые анимации усиливают эмоциональный отклик, а каждая сцена наполнена атмосферой — от лёгкой драмы до напряжённой интриги. Постепенно ты узнаешь больше о себе, окружающих и о том, что действительно скрывается за фасадами этого города. Сделай выбор и напиши свою историю заново.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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