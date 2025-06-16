Busty Naughty Nuns (18+) 1.0
Пикантная визуальная новелла о соблазнах монастыря и сложных выборах
Busty Naughty Nuns — откровенная визуальная новелла 18+ в стенах удалённого монастыря, где ты управляешь любопытным послушником, исследуешь кельи и ведёшь бесконечные диалоги с соблазнительными монахинями. Каждые пять минут ты выбираешь реплику, наблюдаешь, как растёт шкала искушения, и запускаешь новую пикантную сцену. Сможешь ли ты устоять, когда тайные обряды переходят грань дозволенного? Или падёшь вместе с ними?
Зарабатывай доверие и монеты, чтобы открывать галерею CG с 40 сценами высокого разрешения, улучшать репутацию героя и влиять на концовку — их пять, от священного очищения до полного падения. Гибкая система выборов мгновенно меняет отношения: одно дерзкое слово — и интриги расползаются по всему монастырю. Играй офлайн, используй автоматические сохранения, переключай русский и английский текст и возвращайся за новыми откровениями — сёстры ждут твоего решения.
Полная версия
Скачать Busty Naughty Nuns (18+) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.