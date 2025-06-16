Описание

Busty Naughty Nuns — откровенная визуальная новелла 18+ в стенах удалённого монастыря, где ты управляешь любопытным послушником, исследуешь кельи и ведёшь бесконечные диалоги с соблазнительными монахинями. Каждые пять минут ты выбираешь реплику, наблюдаешь, как растёт шкала искушения, и запускаешь новую пикантную сцену. Сможешь ли ты устоять, когда тайные обряды переходят грань дозволенного? Или падёшь вместе с ними?





Зарабатывай доверие и монеты, чтобы открывать галерею CG с 40 сценами высокого разрешения, улучшать репутацию героя и влиять на концовку — их пять, от священного очищения до полного падения. Гибкая система выборов мгновенно меняет отношения: одно дерзкое слово — и интриги расползаются по всему монастырю. Играй офлайн, используй автоматические сохранения, переключай русский и английский текст и возвращайся за новыми откровениями — сёстры ждут твоего решения.