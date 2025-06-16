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Busty Naughty Nuns (18+)

Busty Naughty Nuns (18+) 1.0

Пикантная визуальная новелла о соблазнах монастыря и сложных выборах
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:52
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 398 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

Busty Naughty Nuns — откровенная визуальная новелла 18+ в стенах удалённого монастыря, где ты управляешь любопытным послушником, исследуешь кельи и ведёшь бесконечные диалоги с соблазнительными монахинями. Каждые пять минут ты выбираешь реплику, наблюдаешь, как растёт шкала искушения, и запускаешь новую пикантную сцену. Сможешь ли ты устоять, когда тайные обряды переходят грань дозволенного? Или падёшь вместе с ними?


Зарабатывай доверие и монеты, чтобы открывать галерею CG с 40 сценами высокого разрешения, улучшать репутацию героя и влиять на концовку — их пять, от священного очищения до полного падения. Гибкая система выборов мгновенно меняет отношения: одно дерзкое слово — и интриги расползаются по всему монастырю. Играй офлайн, используй автоматические сохранения, переключай русский и английский текст и возвращайся за новыми откровениями — сёстры ждут твоего решения.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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