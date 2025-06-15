Описание

Ты ныряешь в кибер-VR Лабиринт, найденный в тёмной сети: каждые пять минут ты взламываешь комнату памяти, сталкиваешься с проекцией собственного страха и решаешь — поддаться или сопротивляться. Награда мгновенна: ключ-фант вспыхивает в инвентаре, а счётчик желаний щёлкает громче. Но за очередным коридором мерцает дверь «Розового ядра», готовая исполнить всё, если осмелишься её открыть. И у тебя лишь одна попытка.





В The Color Pink твой выбор — оружие: 30 персонажей, десятки уникальных веток и более 70 концовок реагируют на каждое касание клавиши. Моральные компромиссы качают две шкалы — Желание и Человечность; метапрогрессия сохраняет полученные хаки и бонусы на новые забеги. VR-чат позволяет вербовать соратников или формировать гарем из сломленных игроков, а еженедельные ивенты добавляют новые уровни и желания. Возвращайся, чтобы доказать, что твой разум не сломит даже Лабиринт!