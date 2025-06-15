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The Color Pink (18+)

The Color Pink (18+) 0.0.1g

Взломай Лабиринт желаний и выбери: совесть или бесконечная власть себе
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Версия:
0.0.1g
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:37
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 408 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
78
Скриншоты
Описание

Ты ныряешь в кибер-VR Лабиринт, найденный в тёмной сети: каждые пять минут ты взламываешь комнату памяти, сталкиваешься с проекцией собственного страха и решаешь — поддаться или сопротивляться. Награда мгновенна: ключ-фант вспыхивает в инвентаре, а счётчик желаний щёлкает громче. Но за очередным коридором мерцает дверь «Розового ядра», готовая исполнить всё, если осмелишься её открыть. И у тебя лишь одна попытка.


В The Color Pink твой выбор — оружие: 30 персонажей, десятки уникальных веток и более 70 концовок реагируют на каждое касание клавиши. Моральные компромиссы качают две шкалы — Желание и Человечность; метапрогрессия сохраняет полученные хаки и бонусы на новые забеги. VR-чат позволяет вербовать соратников или формировать гарем из сломленных игроков, а еженедельные ивенты добавляют новые уровни и желания. Возвращайся, чтобы доказать, что твой разум не сломит даже Лабиринт!


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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