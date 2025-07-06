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Pocket Waifu (Мод, Много денег)

Pocket Waifu (Мод, Много денег) v1.69.1

Сделка с суккубом, пикантные героини и жизнь, полная соблазнов

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Версия:
1.69.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 00:25
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Описание

Pocket Waifu (18+) — это виртуальный симулятор с элементами аниме, романтики и откровенного контента. По сюжету ты заключаешь тёмную сделку с суккубом, чтобы девушки сами начали приходить к тебе домой. Теперь твоя задача — ухаживать за ними: корми, развлекай, поддерживай их настроение и энергию. Каждое действие сближает вас, открывает новые уровни доверия и интима. Соблазни своих вайфу, наблюдай, как они реагируют, и строй с каждой из них особые отношения.


В игре — больше 75 анимированных сцен, разнообразные героини с разным характером, красочная графика и богатый набор нарядов, от милых до откровенно провокационных. Взаимодействие построено на системе прогресса: чем больше внимания ты уделяешь девушкам, тем больше наград и контента открывается. Pocket Waifu — это не просто фансервис, а насыщенная сим-игра с юмором, сюжетом и множеством горячих моментов. Только помни: твой дом теперь — их мир, и всё, что происходит внутри, зависит от тебя.


Информация о модах

1. Неограниченные монеты (в мини-играх)

2. Разблокированный сад

3. Разблокированные сцены

4. Неограниченные жизни (в мини-играх)

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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