Pocket Waifu (Мод, Много денег) v1.69.1
Сделка с суккубом, пикантные героини и жизнь, полная соблазнов
Pocket Waifu (18+) — это виртуальный симулятор с элементами аниме, романтики и откровенного контента. По сюжету ты заключаешь тёмную сделку с суккубом, чтобы девушки сами начали приходить к тебе домой. Теперь твоя задача — ухаживать за ними: корми, развлекай, поддерживай их настроение и энергию. Каждое действие сближает вас, открывает новые уровни доверия и интима. Соблазни своих вайфу, наблюдай, как они реагируют, и строй с каждой из них особые отношения.
В игре — больше 75 анимированных сцен, разнообразные героини с разным характером, красочная графика и богатый набор нарядов, от милых до откровенно провокационных. Взаимодействие построено на системе прогресса: чем больше внимания ты уделяешь девушкам, тем больше наград и контента открывается. Pocket Waifu — это не просто фансервис, а насыщенная сим-игра с юмором, сюжетом и множеством горячих моментов. Только помни: твой дом теперь — их мир, и всё, что происходит внутри, зависит от тебя.
1. Неограниченные монеты (в мини-играх)
2. Разблокированный сад
3. Разблокированные сцены
4. Неограниченные жизни (в мини-играх)
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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