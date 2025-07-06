Описание

Pocket Waifu (18+) — это виртуальный симулятор с элементами аниме, романтики и откровенного контента. По сюжету ты заключаешь тёмную сделку с суккубом, чтобы девушки сами начали приходить к тебе домой. Теперь твоя задача — ухаживать за ними: корми, развлекай, поддерживай их настроение и энергию. Каждое действие сближает вас, открывает новые уровни доверия и интима. Соблазни своих вайфу, наблюдай, как они реагируют, и строй с каждой из них особые отношения.





В игре — больше 75 анимированных сцен, разнообразные героини с разным характером, красочная графика и богатый набор нарядов, от милых до откровенно провокационных. Взаимодействие построено на системе прогресса: чем больше внимания ты уделяешь девушкам, тем больше наград и контента открывается. Pocket Waifu — это не просто фансервис, а насыщенная сим-игра с юмором, сюжетом и множеством горячих моментов. Только помни: твой дом теперь — их мир, и всё, что происходит внутри, зависит от тебя.