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Zhulusts Pleasure Manor (18+)

Zhulusts Pleasure Manor (18+) v1.0

Где фантазии оживают… и лучше не заходить в туалет

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:26
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Zhulusts Pleasure Manor (18+) — это откровенный фанфик-симулятор с пародийной подачей, в котором узнаваемые персонажи из манга и аниме встречаются в одном весьма специфическом заведении. Главный герой случайно попадает в особняк, где никто не задаёт лишних вопросов, а желания клиентов исполняются быстрее, чем ты успеешь моргнуть. Коридоры полны сюрпризов, залы — занятных сцен, а комнаты — настоящего безумия. Сюжета, как такового, нет и не нужно: это чистое развлечение с изюминкой и юмором. Главное правило — не заходи в туалет. Серьёзно. Не стоит.


Игра предлагает симпатичную рисовку, базовую анимацию интерактивных сцен, простое управление и максимум фансервиса. Всё здесь подано с иронией и намеренной абсурдностью — это не про глубину, а про фан и весёлую откровенность. Если ты знаешь, кто эти персонажи, и давно хотел "альтернативную" версию их судьбы — ты по адресу. Zhulusts Pleasure Manor не пытается быть чем-то большим — оно честно даёт то, что обещает. А если зайдёшь в туалет — не говори, что тебя не предупреждали.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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