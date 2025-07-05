Zhulusts Pleasure Manor (18+) — это откровенный фанфик-симулятор с пародийной подачей, в котором узнаваемые персонажи из манга и аниме встречаются в одном весьма специфическом заведении. Главный герой случайно попадает в особняк, где никто не задаёт лишних вопросов, а желания клиентов исполняются быстрее, чем ты успеешь моргнуть. Коридоры полны сюрпризов, залы — занятных сцен, а комнаты — настоящего безумия. Сюжета, как такового, нет и не нужно: это чистое развлечение с изюминкой и юмором. Главное правило — не заходи в туалет. Серьёзно. Не стоит.
Игра предлагает симпатичную рисовку, базовую анимацию интерактивных сцен, простое управление и максимум фансервиса. Всё здесь подано с иронией и намеренной абсурдностью — это не про глубину, а про фан и весёлую откровенность. Если ты знаешь, кто эти персонажи, и давно хотел "альтернативную" версию их судьбы — ты по адресу. Zhulusts Pleasure Manor не пытается быть чем-то большим — оно честно даёт то, что обещает. А если зайдёшь в туалет — не говори, что тебя не предупреждали.
Полная версия
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