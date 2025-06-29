Wedding Roaming (18+) v0.1
Исследуй брак без границ: выборы, доверие и взрыв эмоций в одной руке
Wedding Roaming — взрослый интерактивный роман, где ты и жена ищете новые грани близости в открытом браке. Каждые пять минут ты обсуждаешь правила, листаешь профиль пары рядом, планируешь свидание или проверяешь уровень доверия в меню. Чем смелее шаг, тем ярче реакция партнёрши и гостей, а городское сафари удовольствий шепчет: попробуешь ли то, о чём раньше боялся спросить?
В игре работает система выборов: +10 к откровенности открывает откровенные сцены, −15 к доверию ставит отношения под угрозу. Режим парной игры позволяет вдвоём на одном Android-устройстве обсуждать варианты, а офлайн-кампания хранит приватность. Донат меняет только наряды и декор; весь сюжет доступен бесплатно. Ежемесячные обновления добавляют сценарии «Гостевой вечер» и «Свинг-тур». Скачай, вернись и расширь горизонты вместе.
Полная версия
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.