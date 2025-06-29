Описание

Wedding Roaming — взрослый интерактивный роман, где ты и жена ищете новые грани близости в открытом браке. Каждые пять минут ты обсуждаешь правила, листаешь профиль пары рядом, планируешь свидание или проверяешь уровень доверия в меню. Чем смелее шаг, тем ярче реакция партнёрши и гостей, а городское сафари удовольствий шепчет: попробуешь ли то, о чём раньше боялся спросить?





В игре работает система выборов: +10 к откровенности открывает откровенные сцены, −15 к доверию ставит отношения под угрозу. Режим парной игры позволяет вдвоём на одном Android-устройстве обсуждать варианты, а офлайн-кампания хранит приватность. Донат меняет только наряды и декор; весь сюжет доступен бесплатно. Ежемесячные обновления добавляют сценарии «Гостевой вечер» и «Свинг-тур». Скачай, вернись и расширь горизонты вместе.