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Wedding Roaming (18+)

Wedding Roaming (18+) v0.1

Исследуй брак без границ: выборы, доверие и взрыв эмоций в одной руке

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:22
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание

Wedding Roaming — взрослый интерактивный роман, где ты и жена ищете новые грани близости в открытом браке. Каждые пять минут ты обсуждаешь правила, листаешь профиль пары рядом, планируешь свидание или проверяешь уровень доверия в меню. Чем смелее шаг, тем ярче реакция партнёрши и гостей, а городское сафари удовольствий шепчет: попробуешь ли то, о чём раньше боялся спросить?


В игре работает система выборов: +10 к откровенности открывает откровенные сцены, −15 к доверию ставит отношения под угрозу. Режим парной игры позволяет вдвоём на одном Android-устройстве обсуждать варианты, а офлайн-кампания хранит приватность. Донат меняет только наряды и декор; весь сюжет доступен бесплатно. Ежемесячные обновления добавляют сценарии «Гостевой вечер» и «Свинг-тур». Скачай, вернись и расширь горизонты вместе.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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